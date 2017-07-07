"Зенит" близок к расставанию с очередным своим игроком

Теги зенит санкт-петербургамкаралександр рязанцев

"Зенит" близок к расставанию с очередным своим игрокомПитерский "Зенит" близок к расставанию со своим полузащитником Александром Рязанцевым, который может продолжить карьеру в пермском "Амкаре".

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил генеральный директор "красно-черных" Игорь Резвухин. В частности, он рассказал: "Переговоры находятся в стадии завершения, надо немного потерпеть. Скорее всего, это будет аренда".

Напомним, будущее Дриусси с его переходом в "Зенит" прояснится на следующей неделе. | soccernews.ru

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