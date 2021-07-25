"Зенит" близок к трансферу хавбека "Валенсии"

Фото: инстаграм Гонсалу Гедеша/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" близок к договоренности по трансферу аргентинского полузащитника "Валенсии" Гонсалу Гедеша, сообщает Tuttocalciomercato24.

По сведениям источника, переход может состояться через несколько дней. Сумма трансфера составит около 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне 24-летний Гедеш провел за "Валенсию" 34 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал семь голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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