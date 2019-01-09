"Зенит" близок к трансферу талантливого российского футболиста

1 Теги зенит санкт-петербургростовдмитрий скопинцев

"Зенит" близок к трансферу талантливого российского футболиста

"Зенит" близок к приобретению защитника "Ростова" Дмитрия Скопинцева, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, о трансфере футболиста может быть объявлено до 15 января. В этот день питерский клуб отправится на сбор в Катар. Сумма трансфера может составить около семи миллионов евро.

21-летний Скопинцев является воспитанником "Зенита", но не провел за клуб ни одного матча. В 2016 году он перешел в "Ростов". В нынешнем сезоне он сыграл 17 матчей за ростовский клуб, забил один мяч и отдал три голевых паса.

Не пропустите: "Спартак" объявил о втором зимнем трансфере. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

borisklover

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 9 января

Главные новости дня: 9 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов