"Зенит" близок к трансферу талантливого российского футболиста

"Зенит" близок к приобретению защитника "Ростова" Дмитрия Скопинцева, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, о трансфере футболиста может быть объявлено до 15 января. В этот день питерский клуб отправится на сбор в Катар. Сумма трансфера может составить около семи миллионов евро.

21-летний Скопинцев является воспитанником "Зенита", но не провел за клуб ни одного матча. В 2016 году он перешел в "Ростов". В нынешнем сезоне он сыграл 17 матчей за ростовский клуб, забил один мяч и отдал три голевых паса.

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