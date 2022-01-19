"Зенит" близок к трансферу Юри Алберто
Фото: инстаграм Алберто\Автор неизвестен
Форвард бразильского "Интернасьонала" Юри Алберто близок к переходу в петербургский "Зенит".
Как сообщает издание UOL, в декабре чемпионы России сделали предложение в размере 15+3 миллионов евро за игрока, но отказался от переезда в Россию. "Интернасьонал", в свою очередь запросил у "Зенита" не менее 20 миллионов за трансфер.
По информации источника, теперь российский клуб вернулся к кандидатуре 20-летнего бразильского нападающего и готов сделать улучшенное предложение.
Ранее "Чемпионат" сообщал, что переговоры о трансфере Алберто в "Зенит" находятся на финальной стадии.
В прошедшем сезоне бразильского первенства Алберто в 31 матче забил 12 мячей и стал лучшим бомбардиром своей команды.
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Источник: "Зенит" хочет подписать Плеа