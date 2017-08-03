"Зенит" - "Бней Иегуда" - 0:1 (обзор)

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"Зенит" - "Бней Иегуда" - 0:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между "Зенитом" и "Бней Иегудой" (0:1).

Видео: "Зенит" - "Бней Иегуда".

Не пропустите: "Зенит" уступает "Бней Иегуде", но проходит дальше. | http://soccernews.ru

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