"Зенит" будет сотрудничать с иранским "Сепаханом"
"Зенит" подписал договор о сотрудничестве с иранским "Сепаханом".
"10 апреля генеральные директоры "Зенита" и "Сепахана", Александр Медведев и Мохаммад Реза Сакет, подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.
Документ предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, развития основных и женских команд. Клубы также договорились о проведении тренерских курсов в Петербурге и Иране, сотрудничестве с целью развития молодых игроков и проведении товарищеских встреч.
Срок действия меморандума составляет два года и может быть продлен по желанию сторон", - говорится в заявлении "Зенита".
"Сепахан" является пятикратным чемпионом Ирана, а также четырехкратным обладателем национального Кубка.
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