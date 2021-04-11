"Зенит" будет сотрудничать с иранским "Сепаханом"

"Зенит" подписал договор о сотрудничестве с иранским "Сепаханом".

"10 апреля генеральные директоры "Зенита" и "Сепахана", Александр Медведев и Мохаммад Реза Сакет, подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, развития основных и женских команд. Клубы также договорились о проведении тренерских курсов в Петербурге и Иране, сотрудничестве с целью развития молодых игроков и проведении товарищеских встреч.

Срок действия меморандума составляет два года и может быть продлен по желанию сторон", - говорится в заявлении "Зенита".

"Сепахан" является пятикратным чемпионом Ирана, а также четырехкратным обладателем национального Кубка.

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