"Зенит" был заинтересован в обмене Дзюбы на Смолова

Питерский "Зенит" был заинтересован в обмене своего форварда Артема Дзюбы на нападающего "Краснодара" Федора Смолова.

Как информирует чемпионат.com, "сине-бело-голубые" предпринимали отчаянные попытки трудоустроить своего ключевого в прошлом бомбардира в другой клуб. Однако предложение, сделанное "Краснодару" под занавес трансферного окна, не устроило "быков" - клуб Сергея Галицкого захотел получить за своего игрока не только Дзюбу в аренду, но и 16 миллионов евро вместо предложенных 12-ти.

Напомним, матч между "Зенитом" и "Уфой" был перенесен. | soccernews.ru