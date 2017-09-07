"Зенит" был заинтересован в обмене Дзюбы на Смолова

Теги артём дзюбакраснодарфедор смоловзенит санкт-петербург

"Зенит" был заинтересован в обмене Дзюбы на СмоловаПитерский "Зенит" был заинтересован в обмене своего форварда Артема Дзюбы на нападающего "Краснодара" Федора Смолова.

Как информирует чемпионат.com, "сине-бело-голубые" предпринимали отчаянные попытки трудоустроить своего ключевого в прошлом бомбардира в другой клуб. Однако предложение, сделанное "Краснодару" под занавес трансферного окна, не устроило "быков" - клуб Сергея Галицкого захотел получить за своего игрока не только Дзюбу в аренду, но и 16 миллионов евро вместо предложенных 12-ти.

Напомним, матч между "Зенитом" и "Уфой" был перенесен. | soccernews.ru

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