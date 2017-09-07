"Зенит" был заинтересован в обмене Дзюбы на Смолова
Питерский "Зенит" был заинтересован в обмене своего форварда Артема Дзюбы на нападающего "Краснодара" Федора Смолова.
Как информирует чемпионат.com, "сине-бело-голубые" предпринимали отчаянные попытки трудоустроить своего ключевого в прошлом бомбардира в другой клуб. Однако предложение, сделанное "Краснодару" под занавес трансферного окна, не устроило "быков" - клуб Сергея Галицкого захотел получить за своего игрока не только Дзюбу в аренду, но и 16 миллионов евро вместо предложенных 12-ти.
Напомним, матч между "Зенитом" и "Уфой" был перенесен. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|8
|20
|2
|Локомотив Москва
|8
|19
|3
|Ростов
|8
|15
|4
|Краснодар
|8
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|ЦСКА Москва
|8
|13
|7
|Ахмат
|8
|12
|8
|Уфа
|8
|10
|9
|Спартак Москва
|8
|9
|10
|Урал
|8
|9
|11
|Динамо Москва
|8
|8
|12
|Тосно
|8
|7
|13
|Арсенал Тула
|8
|7
|14
|СКА Хабаровск
|8
|6
|15
|Анжи
|8
|6
|16
|Амкар
|8
|5