"Зенит" - "Црвена Звезда" - 1:0 (обзор)

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"Зенит" - "Црвена Звезда" - 1:0 (обзор)Смотрите видеообзор контрольного матча, в котором питерский "Зенит" минимально обыграл сербскую "Црвену Звезду".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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