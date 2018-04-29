"Зенит" - ЦСКА - 0:0 (обзор)

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"Зенит" - ЦСКА - 0:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между "Зенитом" и ЦСКА.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 27 57
2 Спартак Москва 28 53
3 ЦСКА Москва 28 52
4 Зенит Санкт-Петербург 28 50
5 Краснодар 27 47
6 Арсенал Тула 28 39
7 Уфа 27 36
8 Урал 27 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 27 34
11 Ростов 28 34
12 Динамо Москва 27 33
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 28 24
16 СКА Хабаровск 27 13
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