"Зенит", ЦСКА и "Рубин" поздравили Семака с днём рождения

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"Зенит", ЦСКА и "Рубин" поздравили Семака с днём рождения

Сегодня, 27 февраля, главный тренер "Зенита" Сергей Семак празднует свой 44-й день рождения.

Наставника поздравил с праздником не только питерский клуб, но и "Рубин" с ЦСКА.

"С днём рождения, Сергей Богданович! #ВсеБудетСБС", - говорится в сообщении в твиттере "Зенита".

"Экс-капитану #ЦСКА Сергею Семаку, сыгравшему за армейцев 329 матчей - 44. Поздравляем!" - пишет ЦСКА.

"С Днём рождения, Сергей Богданович! Сегодня бывшему капитану "Рубина" исполняется 44 года", - гласит публикация "Рубина".

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