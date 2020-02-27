"Зенит", ЦСКА и "Рубин" поздравили Семака с днём рождения

Сегодня, 27 февраля, главный тренер "Зенита" Сергей Семак празднует свой 44-й день рождения.

Наставника поздравил с праздником не только питерский клуб, но и "Рубин" с ЦСКА.

"С днём рождения, Сергей Богданович! #ВсеБудетСБС", - говорится в сообщении в твиттере "Зенита".

"Экс-капитану #ЦСКА Сергею Семаку, сыгравшему за армейцев 329 матчей - 44. Поздравляем!" - пишет ЦСКА.

Экс-капитану #ЦСКА Сергею Семаку, сыгравшему за армейцев 329 матчей — 44. Поздравляем! pic.twitter.com/u2GcbOQQqd — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 27, 2020

"С Днём рождения, Сергей Богданович! Сегодня бывшему капитану "Рубина" исполняется 44 года", - гласит публикация "Рубина".

С Днём рождения, Сергей Богданович!



Сегодня бывшему капитану «Рубина» исполняется 44 года pic.twitter.com/RTirXsBQ16 — «Рубин» Казань (@fcrk) February 27, 2020

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