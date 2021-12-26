"Зенит" давит на Миранчука
Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен
Петербургский "Зенит" находится в списке клубов, которые предметно заинтересованы в подписании российского хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука.
Как сообщает итальянский инсайдер Андреа Профидиа, сине-бело-голубые оказывают давление на полузащитника сборной России для того, чтобы он дал свое согласие на трансфер в стан чемпионов России.
Ранее сообщалось, что в Миранчуке заинтересованы два клуба не из чемпионата Италии. Также на Алексея претендуют "Верона", так он подходит под модель 3-4-2-1, которую использует их главный тренер и "Дженоа", тренером которого является Андрей Шевченко.
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