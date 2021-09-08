"Зенит" делал предложение по Влашичу

Фото: инстаграм Влашича/Автор неизвестен

"Зенит" прошедшим летом предпринимал попытки осуществить трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича из ЦСКА.

Чемпионы России сделали предложение в размере 20 миллионов евро, а также предложили хавбека Александра Ерохина и еще одного российского игрока, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, московский клуб сам предложил "Зениту" приобрести Влашича.

Напомним, что 31 августа Влашич перешел в "Вест Хэм" за тридцать миллионов евро.

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