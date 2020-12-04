"Зенит" добился допуска зрителей на матч с "Уралом"
Питерский "Зенит" объявил, что домашний матч 17-го тура РПЛ против "Урала" смогут посетить болельщики.
В понедельник клуб сообщил, что правительство Санкт-Петербурга запретило допуск зрителей на игру с екатеринбургской командой. Однако "сине-бело-голубым" удалось добиться послабления ограничений.
"В соответствии с разрешением правительства города побывать на игре смогут посетители изолированных лож (каждая вместимостью до 50 человек в соответствии с постановлением), а также владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы", - говорится в официальном заявлении "Зенита".
Матч состоится в субботу, 5 декабря, на "Газпром Арене" в 19:00 по московскому времени.
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