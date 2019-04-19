"Зенит" добивается санкций против "Ростова"

"Зенит" будет требовать, чтобы РФС наказал "Ростов", сообщает телеграм-канал "Мутко против".

По информации источника, "сине-бело-голубые" хотят, чтобы донскому клубу запретили регистрировать новых игроков.

Причина недовольства "Зенита" - невыплата 300 тысяч евро за аренду защитника Михи Мевли.

Напомним, что "Ростов" арендовал 28-летнего словенца 21 февраля. В активе футболиста 5 матчей и 1 забитый гол.

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