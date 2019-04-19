"Зенит" добивается санкций против "Ростова"
"Зенит" будет требовать, чтобы РФС наказал "Ростов", сообщает телеграм-канал "Мутко против".
По информации источника, "сине-бело-голубые" хотят, чтобы донскому клубу запретили регистрировать новых игроков.
Причина недовольства "Зенита" - невыплата 300 тысяч евро за аренду защитника Михи Мевли.
Напомним, что "Ростов" арендовал 28-летнего словенца 21 февраля. В активе футболиста 5 матчей и 1 забитый гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|23
|48
|2
|Локомотив Москва
|23
|42
|3
|Краснодар
|23
|42
|4
|ЦСКА Москва
|23
|40
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Ростов
|23
|35
|7
|Оренбург
|23
|32
|8
|Арсенал Тула
|23
|32
|9
|Рубин
|23
|30
|10
|Ахмат
|23
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|23
|25
|14
|Уфа
|23
|21
|15
|Анжи
|23
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13