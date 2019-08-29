"Зенит" договорился о переходе лучшего молодого футболиста Москвы-2018

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"Зенит" договорился о переходе лучшего молодого футболиста Москвы-2018

Полузащитник "Локомотива" Кирилл Щетинин станет игроком "Зенита", сообщает "Чемпионат".

В ближайшее время футболист подпишет с клубом из Санкт-Петербурга трехлетний контракт. Сумма трансфера не называется.

17-летний Щетинин является воспитанником "Локомотива". В прошлом году хавбек стал лучшим молодым футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения.

В нынешнем сезоне Щетинин провел семь матчей в молодежном первенстве России и забил один гол.

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