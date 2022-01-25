"Зенит" договорился о переходе Юри Альберто
Фото: инстаграм Юри Алберто/Автор неизвестен
Нападающий "Интернасьонала" Юри Алберто близок к переходу в петербургский "Зенит", сообщает Globo Esporte.
По сведениям источника, российский и бразильский клубы заключили предварительное соглашение. "Зенит" заплатит за футболиста 20 миллионов евро. Клубами осталось договориться о небольших деталях. В частности, "Интернасьонал" намерен оставить за собой право на 10 процентов от суммы последующего трансфера форварда, но на это не согласны россияне.
20-летний Алберто выступает за "Интернасьонал" с 2020 года. Всего он провел за клуб 84 матча во всех турнирах, забил 29 голов и отдал пять результативных передач.
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