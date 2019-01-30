"Зенит" договорился о покупке футболиста "Боки Хуниорс"

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"Зенит" договорился о покупке футболиста "Боки Хуниорс"

"Зенит" близок к подписанию полузащитника "Боки Хуниорс" Вильмара Барриоса.

О том, что сделка по трансферу закрыта, аргентинец узнал перед посадкой в клубный автобус - команда направлялась на матч с "Сан-Мартин" в рамках чемпионата Аргентины.

По неофициальным данным сообщалось, что сделка стоила клубу 15 миллион евро.

За "Боку Хуниорс" Барриос сыграл 59 матчей, отметился 1 голом и 2 ассистами.

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