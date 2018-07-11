Питерский "Зенит" договорился о проведении товарищеского матча с итальянским грандом.

21 июля в Пизе "сине-бело-голубые" померятся силами с миланским "Интером" в рамках своего третьего тренировочного сбора.

Стоит отметить, что ранее "Зенит" и "Интер" никогда не играли друг с другом.

Не пропустите: "Зенит" отказался от притязаний на Денисова. | http://soccernews.ru