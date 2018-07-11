"Зенит" договорился о проведении товарищеского матча с итальянским грандом

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"Зенит" договорился о проведении товарищеского матча с итальянским грандом

Питерский "Зенит" договорился о проведении товарищеского матча с итальянским грандом.

21 июля в Пизе "сине-бело-голубые" померятся силами с миланским "Интером" в рамках своего третьего тренировочного сбора.

Стоит отметить, что ранее "Зенит" и "Интер" никогда не играли друг с другом. 

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