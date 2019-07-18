"Зенит" договорился о трансфере нового вратаря

Теги зенит санкт-петербургсарпсборг 08александр васютинтрансферы

"Зенит" договорился о трансфере нового вратаря

На следующей неделе питерский "Зенит" усилится новым вратарём, сообщают российские СМИ.

К "сине-бело-голубым" присоединится страж ворот "Сарпсборга" Александр Васютин. Сумма трансфера составит 600 тысяч евро.

Также норвежский клуб получит определённый процент от последующей продажи 24-летнего футболиста.

Васютин является воспитанником "Зенита". За "Сарпсборг" он выступает с прошлого лета, сыграл 37 матчей и пропустил 49 голов.

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