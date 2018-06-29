"Зенит" договорился с "Дженоа" о проведении товарищеского матча

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"Зенит" договорился с "Дженоа" о проведении товарищеского матча

"Зенит" договорился с "Дженоа" о проведении товарищеского матча, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Игра состоится на втором тренировочном сборе "сине-бело-голубых" в австрийском Нойштифте.

Дата матча - 17 июля.

Не пропустите: "Зенит" определился со следующим соперником на предсезонном сборе в Австрии. | http://soccernews.ru

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