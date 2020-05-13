"Зенит" договорился с Семаком о новом контракте

Петербургский "Зенит" согласовал новый контракт с главным тренером Сергеем Семаком, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, стороны договорились о двухлетнем соглашении. Зарплата специалиста составит от двух до трех миллионов евро в год.

Семак возглавил "Зенит" в 2018 году. Под руководством 44-летнего наставника петербургский клуб стал чемпионом России в прошлом сезоне, а также является лидером РПЛ в нынешнем.

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