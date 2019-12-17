"Зенит" договорился с Семаком о продлении контракта

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак в скором времени заключит новый контракт с клубом.

Как сообщают российские СМИ, стороны согласовали продление сотрудничества до лета 2021 года. Действующий договор истекает по окончании нынешнего сезона.

43-летний Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Он сменил у руля команды Роберто Манчини.

В прошлом сезоне "сине-бело-голубые" стали чемпионами России. В нынешней кампании питерцы уверенно лидируют в РПЛ по итогам 19 туров.

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