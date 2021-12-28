"Зенит" договорился с Сергеевым о контракте

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"Зенит" договорился с Сергеевым о контрактеФото: инстаграм "Крыльев"/Автор неизвестен

Форвард "Крыльев Советов" Иван Сергеев близок к смене клубной прописки, сообщает издание "Спорт-Экспресс". Игрок может перейти в "Зенит".

По информации источника, все условия личного контракта между петербургским клубом и Сергеевым уже согласованы.

Отметим, что Сергеев – лучший бомбардир "Крыльев Советов" в нынешнем сезоне. В 18 матчах РПЛ он забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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