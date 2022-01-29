"Зенит" должен в ближайшие дни объявить о новом трансфере
Форвард "Интернасьонала" Юри Алберто, вероятно, продолжит карьеру в питерском "Зените".
По информации журналиста Фабио Алейшо, в ближайшие дни клуб должен объявить о трансфере 20-летнего бразильца.
Ожидается, что нападающий присоединится к "сине-бело-голубым" на сборе в Португалии. Там он пройдёт медицинское обследование и заключит контракт.
Алберто сыграл за "Интернасьонал" 85 матчей, в которых забил 30 голов. Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
Не пропустите: Оздоев прокомментировал своё будущее в "Зените". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
Названа причина отсутствия Азмуна на втором сборе "Зенита"
-
"Фиорентина" купила нападающего "Базеля" на замену Влаховичу
-
Фанаты ещё двух команд РПЛ поддержали бойкот матчей из-за Fan ID
-
"Валенсия" хочет арендовать форварда "Тоттенхэма"
-
"Зенит" огласил состав на второй зимний сбор
-
Черчесов рассказал, как переболел коронавирусом
-
Хабиб назвал пять фаворитов Лиги Чемпионов
-
Фекир мог покинуть "Лион" из-за бороды
-
Оздоев попрощался с Азмуном. Иранец ответил
-
Сборная Польши отказалась от приглашения Шевченко из-за Абрамовича
-
Игрок "Рубина" заболел коронавирусом на Кубке Африки
-
"Зенит" должен в ближайшие дни объявить о новом трансфере
-
СМИ узнали срок контракта Лэмпарда с "Эвертоном"
-
"Сампдория" арендовала хавбека "Интера"
-
"Ювентус" заплатит за Влаховича более 90 миллионов евро
-
Сборная Польши определилась с новым тренером
-
Переход Артура из "Ювентуса" в "Арсенал" может сорваться
-
Французский клуб интересуется Чаловым
-
Шесть футболистов отказались покидать "Реал" зимой
-
Колумбия проиграла Перу в квалификации ЧМ-2022, Венесуэла разгромила Боливию благодаря хет-трику Рондона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20