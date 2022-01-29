"Зенит" должен в ближайшие дни объявить о новом трансфере

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"Зенит" должен в ближайшие дни объявить о новом трансфере

Фото инстаграм Юри Алберто

Форвард "Интернасьонала" Юри Алберто, вероятно, продолжит карьеру в питерском "Зените".

По информации журналиста Фабио Алейшо, в ближайшие дни клуб должен объявить о трансфере 20-летнего бразильца.

Ожидается, что нападающий присоединится к "сине-бело-голубым" на сборе в Португалии. Там он пройдёт медицинское обследование и заключит контракт.

Алберто сыграл за "Интернасьонал" 85 матчей, в которых забил 30 голов. Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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