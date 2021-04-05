"Зенит" дома победил "Химки"
Фото: Твиттер @zenit_spb
В Санкт-Петербурге подошел к концу заключительный матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. "Зенит" принимал "Химки" о победил со счетом 2:0. Лидер чемпионата больше владел мячом и острее атаковал, нанеся 8 ударов в створ. Первый гол под занавес первого тайма забил Караваев. А в самом конце встречи Мостовой установил окончательный счет. Трудная победа позволила восстановить отрыв в турнирной таблице.
Питерцы укрепились на первой строчке, набрав 51 очко, что на 4 больше, чем у идущего следом "Спартака". Гости остались на 9 месте, имея в своем активе 35 набранных баллов.
"Зенит" - "Химки" 2:0 (1:0)
Голы: Караваев, 45+2 - 1:0, Мостовой, 90+3 - 2:0
"Зенит": Лунев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Караваев, Вендел (Ерохин, 90+3), Барриос, Кузяев (Оздоев, 75), Малком (Мостовой, 76), Азмун (Дриусси, 87), Дзюба (Сутормин, 90+3).
"Химки": Лантратов, Тихий, Данилкин, Идову, Дагерстоль, Глушаков (Могилевец, 69), Боженов, Мирзов, Кухарчук (Себаи, 69), Филин, Конате.
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