"Зенит" дома разгромил "Ахмат"

Теги зенит санкт-петербургахмат

"Зенит" дома разгромил "Ахмат"В рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги питерский "Зенит" принимал дома "Ахмат". После неудачи в Казани, подопечные Семака хотели реабилитироваться перед своими болельщиками. Им это удалось в полной мере - "сине-бело-голубые" разгромили соперника со счетом 4:0. Первая половина встречи завершилась нулевой ничьей и ничем игра не предвещала такого итогового результата. Однако, сначала Караваев неберущимся ударом открыл счет, а затем в ворота грозненцев влетело еще 3 мяча. Пенальти, который был назначен за фол в штрафной "Ахмата" на этот раз бил Азмун и, в отличии от Артема Дзюбы, исполнил его точно. "Зенит" остается лидером чемпионата, набирая 45 очков. Гости расположились на 11 месте, имея в своем активе 26 баллов.

"Зенит" - "Ахмат" 4:0 (0:0)

Голы: Караваев, 52 - 1:0, Азмун, 64 (пенальти) - 2:0, Дзюба, 74 - 3:0, Мостовой, 80 - 4:0

"Зенит": Лунев, Дуглас Сантос (Круговой, 78), Ракицкий (Хотулев, 83), Чистяков, Караваев, Вендел, Оздоев (Кравцов, 83), Барриос, Кузяев (Сутормин, 73), Азмун (Мостовой, 78), Дзюба.

"Ахмат": Шелия, Богосовац, Пуцко, Быстров, Нижич, Тимофеев (Исмаэл, 59), Харин (Мелкадзе, 60), Бериша (Садулаев, 77), Швец, Семенов, Ильин (Янку, 77).

Читайте также: ЦСКА сенсационно проиграл тульскому "Арсеналу" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" на выезде победила "Вердер"

"Бавария" на выезде победила "Вердер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов