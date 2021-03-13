"Зенит" дома разгромил "Ахмат"
В рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги питерский "Зенит" принимал дома "Ахмат". После неудачи в Казани, подопечные Семака хотели реабилитироваться перед своими болельщиками. Им это удалось в полной мере - "сине-бело-голубые" разгромили соперника со счетом 4:0. Первая половина встречи завершилась нулевой ничьей и ничем игра не предвещала такого итогового результата. Однако, сначала Караваев неберущимся ударом открыл счет, а затем в ворота грозненцев влетело еще 3 мяча. Пенальти, который был назначен за фол в штрафной "Ахмата" на этот раз бил Азмун и, в отличии от Артема Дзюбы, исполнил его точно. "Зенит" остается лидером чемпионата, набирая 45 очков. Гости расположились на 11 месте, имея в своем активе 26 баллов.
"Зенит" - "Ахмат" 4:0 (0:0)
Голы: Караваев, 52 - 1:0, Азмун, 64 (пенальти) - 2:0, Дзюба, 74 - 3:0, Мостовой, 80 - 4:0
"Зенит": Лунев, Дуглас Сантос (Круговой, 78), Ракицкий (Хотулев, 83), Чистяков, Караваев, Вендел, Оздоев (Кравцов, 83), Барриос, Кузяев (Сутормин, 73), Азмун (Мостовой, 78), Дзюба.
"Ахмат": Шелия, Богосовац, Пуцко, Быстров, Нижич, Тимофеев (Исмаэл, 59), Харин (Мелкадзе, 60), Бериша (Садулаев, 77), Швец, Семенов, Ильин (Янку, 77).
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