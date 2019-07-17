"Зенит" дозаявил 9 игроков для участия в РПЛ

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"Зенит" дозаявил 9 игроков для участия в РПЛ

Питерский "Зенит" внёс изменения в заявку команды на розыгрыш российской Премьер-лиги сезона 2019/20.

В состав включены 9 футболистов - 2 защитника, 4 хавбека и 3 форварда.

Защитники: Сергей Бугриев, Томас Рукас;

Полузащитники: Кирилл Макеев, Максим Левин, Никита Колдунов, Сергей Иванов;

Нападающие: Александр Еловских, Даниил Макеев, Антон Заболотный.

В прошлом сезоне "Зенит" стал чемпионом России, а в стартовавшем розыгрыше РПЛ команда Сергея Семака обыграла в первом туре "Тамбов" со счётом 2:1.

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