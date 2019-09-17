"Зенит" дозаявил Кокорина на сезон

"Зенит" добавил нападающего Александра Кокорина в заявку на сезон.

"Заявление в РФС было подано в установленный срок", - заявили в пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что вчера Кокорин заключил с клубом новое соглашение, а сегодня футболист вместе со своим братом Кириллом и Павлом Мамаевым были выпущены на свободу.

Напомним, что Кокорин выступал за "Зенит" с 2015 года, однако минувшим летом срок контракта истек.

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