"Зенит" - единственных клуб, который не проигрывал в РПЛ в этом сезоне

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"Зенит" - единственных клуб, который не проигрывал в РПЛ в этом сезоне

"Зенит" является единственный клубом чемпионата России, который в этом сезоне не потерпел ни одного поражения.

Ранее "Ростов" также был без проигрыша, однако сегодня подопечные Карпина не смогли обыграть "Уфу" (0:2).

По одному поражению есть также у ЦСКА, "Краснодара", "Спартака" и "Локомотива".

"Зенит" с 14 баллами является лидером чемпионата России. В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с "Уфой". Начало - в 16:30 (мск).

А еще: "Уфа" в домашнем матче одержала победу над "Ростовом"| http://soccernews.ru
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