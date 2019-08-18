"Зенит" - единственных клуб, который не проигрывал в РПЛ в этом сезоне

"Зенит" является единственный клубом чемпионата России, который в этом сезоне не потерпел ни одного поражения.



Ранее "Ростов" также был без проигрыша, однако сегодня подопечные Карпина не смогли обыграть "Уфу" (0:2).



По одному поражению есть также у ЦСКА, "Краснодара", "Спартака" и "Локомотива".



"Зенит" с 14 баллами является лидером чемпионата России. В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с "Уфой". Начало - в 16:30 (мск).



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