"Зенит" единственный клуб РПЛ в топ-50 лучших клубов десятилетия

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"Зенит" единственный клуб РПЛ в топ-50 лучших клубов десятилетияФото: сайт IFFHS 
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) разместила у себя на сайте рейтинг лучших клубов десятилетия. Отмечались успехи клубов в официальных матчах в период с января 2011 года по декабрь 2020 года.

Единственным российским клубом в топ-50 стал питерский "Зенит", который расположился на 42-й строчке рейтинга. "Краснодар" занял 96-е место, а ЦСКА стал 105-ым.

Лучшим клубом десятилетия стала испанская "Барселона". За ней - мадридский "Реал", а на третьем месте оказалась "Бавария".

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