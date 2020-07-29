"Зенит" - единственный российский клуб, попавший в топ-50 самых дорогих футбольных брендов мира

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"Зенит" - единственный российский клуб, попавший в топ-50 самых дорогих футбольных брендов мира

"Зенит" попал в топ-50 рейтинга самых дорогих футбольных брендов, который был составлен английской консалтинговой компанией Brand Finance.

Отметим, что "Зенит" стал единственным российским клубом, попавшим в рейтинг.

Питерский клуб находится на 49-й позиции. В прошлогоднем рейтинге "Зенит" занимал 46-е место.

Напомним, что в минувшем сезоне "Зенит" сделал золотой дубль, выиграв чемпионат и кубок страны.

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