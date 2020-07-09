"Зенит" еще не провел переговоров с Кокориным по новому контракту

"Зенит" пока не общался с форвардом Александром Кокорным по поводу продления контракта. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что руководство "сине-бело-голубых" обсудит с игроком его будущее, если он будет участвовать в матче 27-го тура "Зенит" - "Сочи" (2:1).

По данным источника, встреча так и не состоялась.

Футболист играет в "Сочи" с зимы 2020 года. В составе "Сочи" Кокорин провел 9 матчей, забил 7 голов и отдал две результативные передачи.

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