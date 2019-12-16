"Зенит" - это не команда". Бывший тренер сборной Украины раскритиковал клуб из Санкт-Петербурга

1 Теги зенит санкт-петербургшахтер донецкбенфикамирон маркевич

"Зенит" - это не команда". Бывший тренер сборной Украины раскритиковал клуб из Санкт-Петербурга

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич раскритиковал "Зенит", комментируя итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для донецкого "Шахтера", который сыграет с португальской "Бенфикой".

"Бенфика" - не самый лучший вариант, честно скажу. У них будет продолжаться чемпионат, поэтому они будут в тонусе. Вылетели из Лиги Чемпионов, поэтому понятно, что все силы бросят на Лигу Европы. К тому же, в Португалии всегда тяжело играть. Я это когда почувствовал на себе. Сложно что-то сейчас говорить, потому что неизвестно, каким будет "Шахтер".

В последнем туре Лиги чемпионов "Бенфика" разгромила "Зенит"? "Зенит", я считаю, - это не команда. Там есть серьезные деньги, есть хорошие футболисты, но они проигрывают всем. В чемпионате России чем-то "козыряют", а в Европе - просто никакие. Сравнивать нечего. Бюджет "Зенита" раз в два-три больше, чем у "Бенфики", но там нет характера. "Шахтер" - другое дело", - приводят слова Маркевича украинские СМИ.

Не пропустите: Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Шахтер-Ахметов,Зенит-Газром.Действительно отличаются

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