"Зенит": "Фанаты "Зенит" - лучшие в мире! Это наша общая победа!"

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"Зенит": "Фанаты "Зенит" - лучшие в мире! Это наша общая победа!"

"Зенит" написал обращение к своим фанатам, в котором поблагодарил всех за поддержку и встречу команды в аэропорту после того, как стало известно о чемпионстве сине-бело-голубых.

"Футбольный клуб "Зенит" благодарит каждого, кто приехал на матч в Грозный, а также всех тех, кто был рядом с командой в Пулково-2. Ваша поддержка на "Ахмат Арене" помогла команде проявить характер и добиться волевой ничьей, которая в результате позволила досрочно завоевать чемпионский титул. 

Яркая атмосфера, которую вы создали на площади перед Пулково-2, в очередной раз доказала, что болельщики "Зенита» - лучшие в мире! Это наша общая победа!" - говорится на официальном сайте "Зенита".

Напомним, 4 мая "Зенит" досрочно оформил чемпионство России. Этот титул для петербургской команды стал пятым по счету. 

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