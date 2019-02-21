"Зенит" - "Фенербахче": анонс и прогноз решающего матча для питерцев в рамках 1/16 финала Лиги Европы

"Зенит" – "Фенербахче"

Стадион: "Санкт-Петербург"

Начало матча: 20:55

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

21 февраля на стадионе "Санкт-Петербург" в культурной столице России "Зенит" продолжит свои выступления в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Команде Сергея Семака придется отыгрываться после минимального поражения в Стамбуле от "Фенербахче"; любой другой результат, кроме победы 2:0 и любой другой с разницей в 2 мяча (можно 1:0, но тогда придется рисковать в экстра-таймах или меряться силами в серии пенальти), выбьет "Зенит" из еврокубков, так что домашняя встреча нужна как воздух.

"Зенит" безупречен в домашних матчах Лиги Европы. Команда еще никогда не проигрывала на родном стадионе в этом турнире, а на групповом раунде 9 из 11 баллов были заработаны именно здесь. Первый матч против "Фенербахче" очень четко показал, что функционально "Зенит" все еще не готов к сезону. Команда играла в довольно вялый футбол, а мяч доходил к воротам достаточно редко (вспоминается только эпизод с пенальти). Способно ли что-то поменяться за неделю. В глобальном смысле, конечно, нет. Единственная надежда на свои трибуны и на их победную магию для "Зенита". Что касается состава, то в грядущей встрече Семак не сможет рассчитывать на Кузяева, а о состоянии Ерохина и Шатова, у которых наблюдались повреждения, пока ничего не известно. Эта информация станет доступной ближе к самому матчу.

Что касается "Фенербахче", то для них поездка в Питер видится настоящей каторгой. Турецкая команда набрала всего 8 очков на групповом этапе Лиги Европы – меньше, чем любой другой участник плей-офф. Все из-за гостевых матчей, в которых "канарейки" взяли только балл. Да и в целом их выступления в гостях нельзя назвать хоть чуточку удачными – что в чемпионате, что в еврокубках. Ожидается, что в Петербурге турки будут много фолить и всячески сбивать темп в центре поля, чтобы минимизировать количество моментов возле своих ворот. А нарушать правила "желтые" умеют. Прямо сейчас Фенербахче является второй самой грубой командой Лиги Европы – 22 желтые карточки в 7 встречах. Больше по ногам соперников бьет только "Лацио".

Интересные факты перед противостоянием "Зенит" – "Фенербахче"

"Зенит" еще никогда не проигрывал домашние матчи основного этапа Лиги Европы – 20 побед и 2 ничьи.

"Зенит" дважды играл с турецкими командами, и не смог одержать ни одной победы. Перед прошлой встречей 1/16 ЛЕ питерцы играли с "Бешикташем" в сезоне 2005/06 (1:1)

"Фенербахче" четыре раза играл в России в турнирах под эгидой УЕФА и ни разу не победил – 2 поражения и 2 ничьи.

"Зенит" 18 раз проигрывал первый матч плей-офф в еврокубках, и только в 7 случаях смог пройти дальше.

"Фенербахче" не может выиграть в гостевых матчах еврокубков уже 5 раз кряду. 4 из этих встреч закончились поражениями.

Ориентировочные составы

"Зенит": Лунев – Анюков, Ракицкий, Иванович, Набиуллин – Барриос, Маркизио, Эрнани – Дриусси, Мак, Дзюба.

"Фенербахче": Текин – Исла, Чыфтпинар, Шкртел, Калдырым – Топал, Элмас, Жаилсон – Вальбуэна, Мозес, Слимани.

Прогноз на матч "Зенит" – "Фенербахче"

После первого матча фаворитом на проход дальше является "Фенербахче". Его шансы сыграть в 1/8 финала ЛЕ букмекеры оценивают в 1,44. У "Зенита" их куда меньше – 2,93. Что касается самого матча, то здесь преимущество на стороне подопечных Семака – 1,97. В "Фенербахче" практически не верят – 4,28. В случае ничьи поставленные деньги можно умножить в 3,6 раза.

Довольно вязкая, грубая и относительно безмоментная игра в первом матче наталкивает на мысль, что в Питере приблизительный сценарий встречи будет сохраняться. "Фенер" прекрасно понимает, что в гостях они по большей части проигрывают, а потому стены в обороне, грубость в центре поля и постоянные паузы должны стать их хлебом. Тем более, что "Зенит" при такой игре очень часто теряется. Прогнозы нашей редакции достаточно скептические – после неудачной первой игры (именно игры, а не матча!) сложно надеяться на позитивный исход, питерцы просто не готовы. Будем ли мы на них ставить? Нет! Зато, на наш взгляд, удачно идеей будет поставить на тотал голов меньше 3 с коэффициентом 1,7.

Прогноз Soccernews: тотал 2,5 М (1,7)