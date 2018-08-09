"Зенит" горит в Минске 0:3

Завершился первый тайм в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между "Динамо" Минск и "Зенитом".

На перерыв российский клуб отправился с тремя пропущенными голами. За хозяев отметились Николич, Хващинский и Бегунов.

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