"Зенит" готов купить французского форварда за 20 миллионов евро

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"Зенит" готов купить французского форварда за 20 миллионов евро

Фото Panoramic / P. Lecoeur

Питерский "Зенит" нацелился на нападающего "Монпелье" Гаэтана Лаборда, утверждает Sport24.

По информации источника, "сине-бело-голубые" готовы заплатить за француза 20 миллионов евро + бонусы.

Трансфер 26-летнего футболиста является желанием главного тренера "Зенита" Сергея Семака.

В текущем сезоне Лаборд забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 37 матчах. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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