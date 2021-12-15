"Зенит" готов купить лучшего бомбардира Лиги конференций

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"Зенит" готов купить лучшего бомбардира Лиги конференций

Фото: инстаграм Артура Кабрала/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Базеля" Артуру Кабралу, сообщает журналист Андре Эрнан в своем твиттере.

По сведениям источника, российский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера оценивается в 11 миллионов евро, а также она может вырасти еще на три миллиона евро за счет бонусов.

23-летний Кабрал является лучшим бомбардиром Лиги конференций, забив 13 голов в 12 матчах. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что от трансфера Кабрала отказалась "Барселона".

Не пропустите: "Зенит" близок к покупке лучшего бомбардира "Интернасьонала". | http://soccernews.ru
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