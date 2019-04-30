"Зенит" готов купить Марио Фернандеса за 20 миллионов евро

"Зенит" намерен купить игрока ЦСКА Марио Фернандеса. Об этом сообщает Sport_inside.

Трансферная стоимость бразильца - 26 миллионов евро.

По данным издания, петербургский клуб сделал запрос на игрока, предложив 20 миллионов евро, однако "армейцы" отказались от продавать игрока.

28-летний Фернандес - самый дорогой футболист в чемпионате России. В нынешнем сезоне он участвовал в 31 матче, сделав 8 ассистов.

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