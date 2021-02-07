"Зенит" готов отпустить Дриусси, но при одном условии
Петербургский "Зенит" отпустит аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси в аренду в "Ривер Плейт" при условии, если футболист продлит контракт, сообщает El Intransigente.
По сведениям источника, такое условие связано с тем, что нынешнее соглашение форварда истекает летом 2022 года. Если отдать Дриусси в аренду без продления контракта, то затем аргентинец уйдет бесплатно.
В нынешнем сезоне 24-летний Дриусси провел за "Зенит" 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.
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