"Зенит" готов отпустить Дриусси, но при одном условии

Петербургский "Зенит" отпустит аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси в аренду в "Ривер Плейт" при условии, если футболист продлит контракт, сообщает El Intransigente.

По сведениям источника, такое условие связано с тем, что нынешнее соглашение форварда истекает летом 2022 года. Если отдать Дриусси в аренду без продления контракта, то затем аргентинец уйдет бесплатно.

В нынешнем сезоне 24-летний Дриусси провел за "Зенит" 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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