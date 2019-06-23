"Зенит" готов отпустить Ригони

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"Зенит" готов отпустить Ригони

Хавбек "Зенита" Эмилиано Ригони близок к уходу из клуба.

Сообщается, что следующим клубом 26-летнего аргентинца может стать "Ривер Плейт". Стоимость сделки оценивается в 8 миллионов евро.

Напомним, что "Зенит" приобрел Ригони в 2017 году у "Индепендьенте" за 10,5 миллиона евро.

В первой части минувшего сезона Ригони на правах аренды выступал за "Аталанту". После чего вернулся в "Зенит", где забил три гола в 12 матчах.

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