"Зенит" готов отпустить Ригони
Хавбек "Зенита" Эмилиано Ригони близок к уходу из клуба.
Сообщается, что следующим клубом 26-летнего аргентинца может стать "Ривер Плейт". Стоимость сделки оценивается в 8 миллионов евро.
Напомним, что "Зенит" приобрел Ригони в 2017 году у "Индепендьенте" за 10,5 миллиона евро.
В первой части минувшего сезона Ригони на правах аренды выступал за "Аталанту". После чего вернулся в "Зенит", где забил три гола в 12 матчах.
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