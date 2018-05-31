"Зенит" готов отпустить своего форварда в стан конкурента

Питерский "Зенит" намерен расстаться ближайшим летом со своим форвардом Антоном Заболотным, информирует Спорт уик-энд.

Так, по сведениям источника, новоиспеченный главный тренер "сине-бело-голубых" Серей Семак предпочитает сделать ставку в атаке своей команды на Артема Дзюбу. Поэтому "Зенит" будет готов отпустить 26-летнего нападающего в московский ЦСКА, который заинтересован в его подписании.

Напомним, Шатов возвращается в "Зенит". | soccernews.ru