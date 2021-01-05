"Зенит" готов перебить предложение "Порту" по Пепе
Питерский "Зенит" не теряет надежд заполучить вингера "Гремио" Пепе, сообщает UOL Esporte.
По информации источника, "сине-бело-голубые" готовы перебить предложение "Порту" по бразильцу, которое оценивается в 15-18 миллионов евро.
При этом сам футболист предпочитает присоединиться к "драконам" или принять приглашение "Севильи".
Пепе выступает за "Гремио" с 2017 года, сыграл 103 матча, забил 24 гола и сделал 13 ассистов. Его рыночная стоимость - 9 миллионов евро.
Не пропустите: "Милан" и "Интер" поборются за трансферную цель "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Оливье Жиру принял решение по своему будущему
-
"Спартак" и "Зенит" могут сыграть в Дубае
-
Защитник "Локомотива" Игнатьев может перебраться в клуб Бундеслиги
-
"Марсель" сделал предложение "Наполи" по Милику
-
Тульский "Арсенал" объявил об уходе африканского хавбека
-
"Барселона" необычным образом сэкономила на матче с "Уэской"
-
Диего Коста тренируется с бразильским клубом
-
Федор Кудряшов назвал задачу-минимум для сборной России на Евро-2020
-
Футболисты "Челси" недовольны тактикой Лэмпарда
-
Рамос и Васкес не могут договориться с "Реалом" по зарплате
-
Кристиан Эриксен может вернуться в Англию или Нидерланды
-
"Реал" может расстаться с тремя игроками в январе
-
"Зенит" готов перебить предложение "Порту" по Пепе
-
Месси прокомментировал достижение отметки в 750 матчей за "Барселону"
-
"Милан" определился с размером предложения по Симакану
-
"Ювентус" включился в борьбу за капитана "Аталанты" Гомеса
-
"Челси" рассматривает четырёх кандидатов на замену Лэмпарду
-
ПСЖ собирается летом подписать Рамоса и Месси
-
СМИ: "Барселона" продлила контракт с Пучем
-
"Манчестер Юнайтед" готов увеличить бюджет на зимние трансферы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20