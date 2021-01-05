"Зенит" готов перебить предложение "Порту" по Пепе

Питерский "Зенит" не теряет надежд заполучить вингера "Гремио" Пепе, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, "сине-бело-голубые" готовы перебить предложение "Порту" по бразильцу, которое оценивается в 15-18 миллионов евро.

При этом сам футболист предпочитает присоединиться к "драконам" или принять приглашение "Севильи".

Пепе выступает за "Гремио" с 2017 года, сыграл 103 матча, забил 24 гола и сделал 13 ассистов. Его рыночная стоимость - 9 миллионов евро.

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