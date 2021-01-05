"Зенит" готов перебить предложение "Порту" по Пепе

Теги зенит санкт-петербургпортусевильягремиопепе эдуардо коссатрансферы

"Зенит" готов перебить предложение "Порту" по Пепе

Питерский "Зенит" не теряет надежд заполучить вингера "Гремио" Пепе, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, "сине-бело-голубые" готовы перебить предложение "Порту" по бразильцу, которое оценивается в 15-18 миллионов евро.

При этом сам футболист предпочитает присоединиться к "драконам" или принять приглашение "Севильи".

Пепе выступает за "Гремио" с 2017 года, сыграл 103 матча, забил 24 гола и сделал 13 ассистов. Его рыночная стоимость - 9 миллионов евро.

Не пропустите: "Милан" и "Интер" поборются за трансферную цель "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" и "Зенит" могут сыграть в Дубае

"Спартак" и "Зенит" могут сыграть в Дубае

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фламенго Фламенго 38 90
2 Сантос Сантос 38 74
3 Палмейрас Палмейрас 38 74
4 Гремио Гремио 38 65
5 Атлетико Паранаенсе Атлетико Паранаенсе 38 64
6 Сан-Паулу Сан-Паулу 38 63
7 Интернасьонал Интернасьонал 38 57
8 Коринтианс Коринтианс 38 56
9 Форталеза Форталеза 38 53
10 Гоияс Гоияс 38 52
11 Байя Байя 38 49
12 Васко да Гама Васко да Гама 38 49
13 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 38 48
14 Флуминенсе Флуминенсе 38 46
15 Ботафого Ботафого 38 43
16 Сеара Сеара 38 39
17 Крузейро Крузейро 38 36
18 КСА КСА 38 32
19 Чапекоенсе Чапекоенсе 38 32
20 Аваи Аваи 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов