"Зенит" готов продать Азмуна "Лиону", но при одном условии
Фото сайт РПЛ
Будущее нападающего питерского "Зенита" Сердара Азмуна остаётся неопределённым, сообщает Le Quotidien du Sport.
По информации источника, "сине-бело-голубые" готовы отпустить иранца в "Лион" во время зимнего трансферного окна.
Впрочем, у российского клуба есть необычное условие для трансфера - они хотят сразу же вернуть форварда на правах аренды до конца сезона.
Напомним, что ближайшим летом Азмун станет свободным агентом. Свой контракт с "Зенитом" он продлевать не собирается.
В текущем сезоне 26-летний футболист забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 19 матчах.
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