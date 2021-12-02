"Зенит" готов продать Азмуна "Лиону", но при одном условии

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Будущее нападающего питерского "Зенита" Сердара Азмуна остаётся неопределённым, сообщает Le Quotidien du Sport.

По информации источника, "сине-бело-голубые" готовы отпустить иранца в "Лион" во время зимнего трансферного окна.

Впрочем, у российского клуба есть необычное условие для трансфера - они хотят сразу же вернуть форварда на правах аренды до конца сезона.

Напомним, что ближайшим летом Азмун станет свободным агентом. Свой контракт с "Зенитом" он продлевать не собирается.

В текущем сезоне 26-летний футболист забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 19 матчах.

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