"Зенит" готов продать Заболотного, Краневиттера и Набиуллина

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"Зенит" готов продать Заболотного, Краневиттера и Набиуллина

Летом "Зенит" намерен расстаться с Антоном Заболотным, Матиасом Краневиттером и Эмиром Набиуллиным. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, таким образом петербургский клуб хочет компенсировать затраты на покупку новых игроков команды. 

В минувшем сезоне 27-летний Заболотный участвовал в 30 матчах РПЛ, забив 3 гола и сделав 3 ассиста, 26-летний Краневиттер в 15 матчах не отметился результативными действиями, а 24-летний Набиуллин отметился 2 пасами в 20 встречах.

Кроме того, клуб не исключает возможности продажи Роберта Мака и Эрнани.

А еще: Мане: "Меня хотели продать в "Спартак", но я хотел играть в более сильном чемпионате"| http://soccernews.ru
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