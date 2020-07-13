"Зенит" готов продлить контракт с Кокориным

Петербургский "Зенит" намерен продлить контракт с нападающим Александром Кокориным, который выступает за "Сочи" на правах аренды, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, "Зенит" готов предложить футболисту контракт до лета 2022 года. При этом в клубе надеются, что соглашение не будет заблокировано руководством Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Кокорин получил предложение от "Сочи" с зарплатой в три миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин за сочинский клуб провел девять матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2020 года.

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