"Зенит" готов расстаться с Лодыгиным

Теги зенит санкт-петербургюрий лодыгин

"Зенит" готов расстаться с Лодыгиным

Питерский "Зенит" до закрытия летнего трансферного окна может расстаться с вратарём Юрием Лодыгиным.

Как сообщают российские СМИ, "сине-бело-голубые" готовы отдать 27-летнего стража ворот в аренду в иностранный клуб.

Стоит отметить, что в стартовавшем сезоне Лодыгин не провёл за "Зенит" ни одного матча.

Не пропустите: Маммана в ближайшее время может перейти в "Зенит". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 2 6
2 Краснодар 2 6
3 Зенит Санкт-Петербург 2 6
4 Ахмат 2 6
5 Урал 2 4
6 Уфа 2 4
7 ЦСКА Москва 2 3
8 Анжи 2 3
9 Арсенал Тула 2 3
10 Спартак Москва 2 2
11 Динамо Москва 2 1
12 Ростов 2 1
13 Рубин 2 0
14 Амкар 2 0
15 СКА Хабаровск 2 0
16 Тосно 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов