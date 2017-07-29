"Зенит" готов расстаться с Лодыгиным

Питерский "Зенит" до закрытия летнего трансферного окна может расстаться с вратарём Юрием Лодыгиным.

Как сообщают российские СМИ, "сине-бело-голубые" готовы отдать 27-летнего стража ворот в аренду в иностранный клуб.

Стоит отметить, что в стартовавшем сезоне Лодыгин не провёл за "Зенит" ни одного матча.

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