"Зенит" готов расстаться с Йовановичем

"Зенит" готов продать защитника Вукашина Йовановича в "Бордо", сообщает L'Equipe.

Футболист может перейти клуб Лиги 1 на правах аренды с последующим правом выкупа.

Напомним, что 21-летний серб играл за "Бордо" на правах аренды с января текущего года.

На его счету девять матчей во всех турнирах.

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