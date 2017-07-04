"Зенит" готов расстаться с Йовановичем

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"Зенит" готов расстаться с Йовановичем"Зенит" готов продать защитника Вукашина Йовановича в "Бордо", сообщает L'Equipe.

Футболист может перейти клуб Лиги 1 на правах аренды с последующим правом выкупа.

Напомним, что 21-летний серб играл за "Бордо" на правах аренды с января текущего года.

На его счету девять матчей во всех турнирах. 

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