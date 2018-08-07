"Зенит" готов удовлетворить финансовые запросы "Дженоа" по Лаксальту

Питерский "Зенит" готов удовлетворить финансовые запросы "Дженоа" по ее защитнику Диего Лаксальту, информирует gazzetta.it.

Так, по сведениям источника, за 25-летнего бека "грифоны" желают получить не менее 20-ти миллионов евро. Из всех претендентов на уругвайца выложить эту сумму за него готовы только лишь "сине-бело-голубые".

В прошлом сезоне Лаксальт забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи в 34 матчах за "Дженоа".

Напомним, стала известна вероятная зарплата Лаксальта в "Зените". | soccernews.ru