"Зенит" готов заплатить 10 миллионов евро за немецкого хавбека

Питерский "Зенит" пытается купить немецкого полузащитника "Аякса" Амина Юнеса.

"Сине-бело-голубые" готовы заплатить за 24-летнего футболиста 10 миллионов евро.

Амстердамский клуб такая сумма устраивает, однако "Зенит" является далеко не единственным претендентом на Юнеса - также в его услугах заинтересованы "Севилья", "Наполи", "Интер", "Уотфорд" и "Суонси".

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