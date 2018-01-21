"Зенит" готов заплатить 10 миллионов евро за немецкого хавбека

Теги зенит санкт-петербургаяксамин юнес

"Зенит" готов заплатить 10 миллионов евро за немецкого хавбека

Питерский "Зенит" пытается купить немецкого полузащитника "Аякса" Амина Юнеса.

"Сине-бело-голубые" готовы заплатить за 24-летнего футболиста 10 миллионов евро.

Амстердамский клуб такая сумма устраивает, однако "Зенит" является далеко не единственным претендентом на Юнеса - также в его услугах заинтересованы "Севилья", "Наполи", "Интер", "Уотфорд" и "Суонси".

Не пропустите: Марков рассказал, почему отказал "Зениту". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Барселона" отправляется в Севилью на матч с "Бетисом"

"Барселона" отправляется в Севилью на матч с "Бетисом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 18 46
2 Аякс 18 41
3 АЗ 19 39
4 Зволле 18 33
5 Фейеноорд 17 32
6 Утрехт 18 29
7 Витесс 18 27
8 АДО Ден Хааг 18 26
9 Херенвен 18 23
10 ВВВ Венло 18 22
11 Хераклес 18 22
12 Эксельсиор 18 21
13 Гронинген 18 20
14 Виллем II 18 16
15 НАК Бреда 18 16
16 Твенте 19 16
17 Рода ЮК 19 12
18 Спарта Роттердам 18 11
Полная таблица

топ-5 тегов