"Зенит" готов заплатить 10 миллионов евро за немецкого хавбека
Питерский "Зенит" пытается купить немецкого полузащитника "Аякса" Амина Юнеса.
"Сине-бело-голубые" готовы заплатить за 24-летнего футболиста 10 миллионов евро.
Амстердамский клуб такая сумма устраивает, однако "Зенит" является далеко не единственным претендентом на Юнеса - также в его услугах заинтересованы "Севилья", "Наполи", "Интер", "Уотфорд" и "Суонси".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|18
|46
|2
|Аякс
|18
|41
|3
|АЗ
|19
|39
|4
|Зволле
|18
|33
|5
|Фейеноорд
|17
|32
|6
|Утрехт
|18
|29
|7
|Витесс
|18
|27
|8
|АДО Ден Хааг
|18
|26
|9
|Херенвен
|18
|23
|10
|ВВВ Венло
|18
|22
|11
|Хераклес
|18
|22
|12
|Эксельсиор
|18
|21
|13
|Гронинген
|18
|20
|14
|Виллем II
|18
|16
|15
|НАК Бреда
|18
|16
|16
|Твенте
|19
|16
|17
|Рода ЮК
|19
|12
|18
|Спарта Роттердам
|18
|11